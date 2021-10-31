2021/10/31 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة ... نتائج مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة ... نتائج مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).