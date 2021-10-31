اصابة اثنين من المزارعين بانفجار قذيفة هاون قديمة في بستان بديالى

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب مزارعان بانفجار قذيفة هاون قديمة في بستان شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مزارعين اصيبا بجروح في انفجار قذيفة هاون قديمة ، اثناء حرق الادغال في بستان بقرية / الحد الاخضر / التابعة لناحية العبارة "./ انتهى

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