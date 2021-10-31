2021/10/31 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت نقابة العمال الألمانية “فيردي”، اليوم الأحد، الموظفين إلى بدء إضراب في سبعة مواقع مختلفة لشركة “أمازون”، إثر نزاع مستمر بشأن الأجور.ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم “فيردي” قوله إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد عمالي ألماني يدعو إلى الإضراب في سبعة مواقع لشركة “أمازون” المركز الخبري الوطني.

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