صحة ميسان كاحصائية اوليه : دخول ٤٦ حالة تسمم غذائي الى مستشفى الشهيد الصدر في يوم واحد

2021/10/31 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت طوارى مستشفى الشهيد الصدر

التعليمي في ميسان ومنذ الساعه ٢ ظهرا 46

حالة تسمم غذائي حيث توجهت عجلات

الاسعاف لنقل الحالات الى المستشفى وتم

اجراء الفحص الاولى للمصابين يعانون من

اسهال وتقيؤ ومغص م

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