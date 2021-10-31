تعليق غير متوقع من المفوضية حول المعترضين على نتائج الانتخابات!

2021/10/31 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، الاحد، ان المتظاهرين المعترضين على النتائج اشادوا بعمل المفوضية وانجازها بعد انتهاء التصويتين العام والخاص، ولم يقدموا شكوى على وجود تلاعب وتزوير في العملية.

وقال عضو دائرة اعلام المفوضية، عماد جميل في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (31 تشرين الاول 2021)، ان "مفوضية الانتخابات محمية حتى من المتظاهرين المعترضين على النتائج".

وأضاف جميل، انه "في نهاية عملية الاقتراع للتصويتين العام والخاص كانت هناك اشادة كبيرة بعمل المفوضية وانجازها ولم تقدم اي شكوى تحوي في مضمونها على التلاعب والتزوير، وانما كل الشكاوى التي تقدمت كانت لقضايا فنية اجرائية بحتة".

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