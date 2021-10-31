مصدر يحسم الجدل بشأن انسحاب الحكيم من تشكيل الحكومة الجديدة

2021/10/31 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مسؤول، الاحد، صحة الانباء التي تحدثت عن انسحاب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (31 تشرين الاول 2021)، انه "حتى اللحظة لا توجد هكذا انباء وما تم التصريح به من قبل البعض غير رسمي وعار عن الصحة".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل اعلام مقربة من الفصائل المسلحة، انباء عن انسحاب الحكيم من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وبحسب تلك الوسائل، فان الحكيم قد أبلغ الكوادر المتقدمة في التيار بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مراجعة وبناء جديد داخلي وانهم في حل عن أمره".

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