مصر: إصابة 47 سائحًا في الغردقة بإعياء بعد وجبة عشاء.. والنيابة تحقق

2021/10/31 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إصابة 47 سائحًا مقيمين بفندق بمدينة الغردقة بإعياء، وأن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

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