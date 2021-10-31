عشية النطق بالحكم على أحد أفراد ’عصابة الموت’.. شقيق أحمد الصمد يدعو إلى وقفة احتجاجية

2021/10/31 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محمد عبدالصمد، شقيق الإعلامي أحمد عبد الصمد، الذي اغتيل على أيدي مسلحين في البصرة مطلع عام 2020، رسالة قبيل ساعات من عقد جلسة النطق بالحكم على أحد المشتركين بجريمة اغتيال شقيقه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عبدالصمد، في فيديو، اطلع عليه "ناس" (31 تشرين الأول 2021)، "إلى جميع الأحرار والشرفاء والوطنيين، يوم غد جلسة محاكمة (فرقة الموت)، أناشدكم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام محكمة استئناف البصرة، للمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحاكمة جميع الموقوفين من أعضاء (فرقة الموت)".

وأشار إلى أن "الأحزاب والميليشيات تعمل جاهدة لإخلاء سبيل عدد من المتهمين المشتركين مع (فرقة الموت)".

وكانت السلطات القضائية في البصرة، قد وجهت، تهمة القتل بدواعي إرهابية (4 / ارهاب) لأحد المتهمين بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي اللذين اغتيلا مطلع عام 2020.

وحددت المحكمة الأول من الشهر المقبل، موعدًا للنطق بالحكم ضد أحد المتورطين بعملية الاغتيال.

وأشار القاضي، إلى أنّ "القصد من وراء الجريمة كان زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الخوف تحقيقا لغايات إرهابية".

وسبق أنّ أعرب محمد عبد الصمد، عن مخاوف من "تسيس قضية شقيقه المغدور"، قائلًا إن "هناك ضغوطات كبيرة تمارس من أجل تحويل المتهم القاتل إلى مساعد في تنفيذ الجريمة وبالتالي تخفيف عقوبته"، داعيًا "عوائل الشهداء والناشطين إلى وقفة جماهيرية أثناء عقد جلسة المحكمة، تطالب بالقصاص من القتلة وعدم الرضوخ لأي ضغوطات حزبية".

إقرأ/ي أيضاً: عبدالصمد قبل اغتياله في فيديو خاص: الميليشيات تهددني كلما انتقدت إيران!

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، اعتقال ’عصابة الموت’ التي نفذت عملية اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والناشطة جنان الشحماني ’أم جنات’.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، فجر الإثنين 15 شباط 2021 وتابعها "ناس"، إنّ "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف الكاظمي، "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..



العدالة لن تنام".

إقرأ/ي أيضاً: تقرير "ناس" في الذكرى الأولى لاغتيال أحمد عبدالصمد

وطالبت والدة الصحفي أحمد عبد الصمد، الإثنين، بالقصاص من المتهمين في قضية اغتيال ابنها مطلع العام الماضي.

وحضرت والدة الصحفي الذي اغتيل مع زميله المصور صفاء غالي على يد "فرقة الموت"، وفق البيانات الرسمية، إلى مبنى محكمة استئناف البصرة بالتزامن مع الجلسة التي خصصت للاستماع إلى إفادات المتهمين وتوجيه التهم.

وقالت السيدة في تصريح تابعه "ناس"، (25 تشرين الأول 2021)، بالتزامن مع جلسة المحاكمة، إنّ "أحمد لم يكن يقول سوى الحق، وقد دفع حياته ثمناً لذلك".

وطالبت والدة عبد الصمد، بـ "إعدام الجناة المتورطين بقتل ولدها، وناشطين آخرين في البصرة".

وحددت محكمة الاستئناف الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً للنطق بالحكم ضد أحد المتهمين الذي وجهت إليه "تهمة القتل العمد بدوافع إرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية النطق بالحكم على أحد أفراد ’عصابة الموت’.. شقيق أحمد الصمد يدعو إلى وقفة احتجاجية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية النطق بالحكم على أحد أفراد ’عصابة الموت’.. شقيق أحمد الصمد يدعو إلى وقفة احتجاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).