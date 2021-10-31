2021/10/31 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة إعياء 47 سائحا في أحد فنادق الغردقة في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد، بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغا، الأحد، بإعياء 14 نزیلا من دولة إستونيا مقيمين بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى

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