2021/10/31 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتأهب الفيلم الروائي “سعاد” لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية لهذا العام.وشارك فيلم “سعاد” للمخرجة آيتن أمين والكاتب محمود عزت، بالدورة الافتراضية لمهرجان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سعاد”..



فيلم مصري يضرب موعدا مع الأوسكار المركز الخبري الوطني.

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