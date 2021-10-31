الموارد تطمئن بعد مخاوف من حدوث فيضان ببحيرة الرزازة يؤثر على كربلاء

2021/10/31 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الموارد المائية عن آخر مستجدات ملف المباحثات بشأن المياه مع إيران وتركيا، فيما ردت على المخاوف من حدوث فيضان ببحيرة الرزازة يؤثر على محافظة كربلاء.وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب للوكالة الرسمية، أنه “لا معلومات حتى الآن عن زيارة وفد تركي للعراق لبحث ملف المياه، وجهنا دعوة للجانب …

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