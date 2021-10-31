محمد السعدي في كتابه بيني و بين نفسي - محمد جواد فارس

2021/10/31 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس محمد السعدي في كتابهبيني و بين نفسي حكايات من أرشيف الحركة الشيوعية العراقية أن هذه المشانق إن هذه القلوب التي اخترقها الرصاص الكالح و التي تبدو باردة وجامدة إنها لتحيا في آماكن آخرى ......





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