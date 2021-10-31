2021/10/31 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهاد_الخطيب تسببت مستجدات سياسية وامنية بإعاقة عملنا أحياناً، أو نقدّر نحن ان الوقت لم يعد مناسب لهذه الفعالية أو تلك، مثلاً عند استعدادنا وبدأ تنفيذنا لفعالية بمناسبة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، إستجدت أحداث مرقد الحكيم المؤلمة بسبب إطلاق الرصاص الحي وسقوط شهداء وجرحى، تدافع الشباب للذهاب للمرقد وهم غير عابئين بأنهم سيواجهون نفس المصير عند وصولهم هناك.



إنبثقت مبادرة سريعة من نساء الخيمة بان نعمل ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشرينيات نجفية ٤ جدار للصد وآخر للأُمنيات و ريوگ عراقي - سهاد الخطيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشرينيات نجفية ٤ جدار للصد وآخر للأُمنيات و ريوگ عراقي - سهاد الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).