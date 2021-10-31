الى متى يتحمل الشعب العراقي وحكومته ابتزاز الخونة والعملاء لتغيير النتائج الانتخابات - احمد موكرياني

2021/10/31 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني " أعلن الإطار التنسيقي [الشيعي] رفضه لإجراء مفوضية الانتخابات بمطابقة العد والفرز اليدوي 100% مع البايومتري."بيان التنسيقية الشيعية:"حرصاً منا على حفظ اصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الاجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على اساسها لاحظنا ان الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايي ......





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