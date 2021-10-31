مانشستر يونايتد يدفع كونتي لرفض توتنهام

2021/10/31 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتواصل توتنهام اليوم الأحد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، من أجل خلافة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الفريق.وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، رغبة توتنهام في إقالة سانتو، في ظل تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بثلاثة نظيفة.وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن توتنهام كرر اتصالاته مع كونتي، والتي سبق وأن بدأها في الصيف الماضي، عقب رحيل المدرب الإيطالي عن تدريب إنتر.وأكد التقرير، أنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن بشأن مصير نونو إسبيريتو سانتو، لكن الأوضاع متوترة للغاية.ومع ذلك، أوضح التقرير، أن كونتي لم يرحب بقيادة توتنهام، لأن الفريق الحالي يتطلب الكثير من التغييرات، وأن دانييل ليفي رئيس النادي، لن يوفر له الميزانية المطلوبة لإصلاح هذه المشكلات.علاوة على ذلك، يُفضّل كونتي تدريب مانشستر يونايتد، حيث تواصل معه المسؤولون هناك بالفعل، لتولي قيادة الفريق حال إقالة أولي جونار سولسكاير.ومنح مانشستر يونايتد الفرصة لسولسكاير في 3 مباريات، الأولى كانت أمام توتنهام، يليها مباراتي أتالانتا ومانشستر سيتي.وقرر كونتي الانتظار لمعرفة موقفه من تدريب مانشستر يونايتد، وعدم قبول تدريب توتنهام.

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