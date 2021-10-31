2021/10/31 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني النائب العام مبارك محمود.وكان البرهان قد تعهد الأسبوع الماضي بإعادة بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة القضائية في البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقالة النائب العام السوداني من منصبه المركز الخبري الوطني.

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