بايدن : سنرد على اجراءات ايران ضد مصالحنا

2021/10/31 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن، بان ترد الولايات المتحدة على الاجراءات التي تتخذها ايران ضد مصالحها ، بما في ذلك الضربات باستخدام الطائرات المسيرة./انتهى9

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