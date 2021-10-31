السودان : اعفاء النائب العام مبارك محمد من منصبه

2021/10/31 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قررت السلطات في السودان اعفاء النائب العام السوداني مبارك محمد عثمان من منصبه وانهاء خدمته في ديوان النائب العام.وطالبت امس عدد من الكيانات باعفاء النائب العام المكلف مبارك محمد وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة ، داعية الى تفكيك عناصر النظام "البائد" من داخل النيابة العامة بدعوى انهم يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة./انتهى9

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