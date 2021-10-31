2021/10/31 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، الاحد، باصابة مزارعين اثنين بانفجار قذيفة هاون، في بساتين قرى ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (31 تشرين الاول 2021)، ان "قذيفة هاون سقطت في أحد بساتين قرية الحد الاخضر في أطراف ناحية العبارة، وانفجرت بعد إضرام نيران في أدغال قرب أحد الجداول الروائية".

وأوضح، ان "المزارعين أحرقوا الادغال لمنع تفخيخها بعبوات إلا أنهم تفاجئوا بانفجار قذيفة الهاون".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في ديالى يتسبب باصابة شخصين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في ديالى يتسبب باصابة شخصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).