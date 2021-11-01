الإمارات تجيز تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح مضاد لكورونا

2021/10/31 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة.

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