2021/10/31 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعظمي: وجود الأنهار في أي مكان يخلق سباحين ورياضيين مطرب يوثّق تاريخ المصارعة العراقية في موسوعة هي الأولى من نوعها – سلام الشماع هذا أول كتاب يوثق رياضة المصارعة العراقية.نعم هناك كتب عراقية تناولت المصارعة العراقية من جوانبها الفنية، ولكن هذا الكتاب الذي ألفه مطرب عراقي هو الدكتور حسين الأعظمي هو الفريد من نوعه الذي تناول […]

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