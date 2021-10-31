2021/10/31 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة شناشيل بغدادية في أمسية فنية بغداد – محمد البياتي ضيفت حدائق الدار العراقية للازياء أمسية تراثية قدمها فريق أنقياء التطوعي الجمعة الماضية .وقدم الباحث التربوي محمد رحيم نبذة تعريفية عن تأريخ الدار ودورها الحضاري في الحفاظ على الهوية العراقية من خلال ماتقدمه من أزياء تمثل مكونات المجتمع العراقي.ثم قدمت فرقة شناشيل بغدادية بقيادة […]

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