2021/10/31 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد اليدوي لبعض المحطات هل هو الحل؟ – سامي الزبيدي عملية إعادة العد اليدوي لعدد من المحطات المطعون في نتائجها والتي بدأتها المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى وستشمل محافظات أخرى خلال الأيام القادمة بالتأكيد سوف لن تغير كثيراً من نتائج الانتخابات لكن السؤال المهم هنا ستنهي عملية العد اليدوي لعدد من المحطات الأزمة الحالية […]

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