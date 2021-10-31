كردستان: نفي رسمي لأنباء عن ’احتمالية’ حصول هجمات وأعمال ارهابية

2021/10/31 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وكالة حماية أمن إقليم كردستان، الاحد، عن تحذيرات أمنية نسبت لها، بشأن احتمالية وقوع عدد من الاعمال الإرهابية في الإقليم.

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وقالت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، ان "عدة صفحات وأشخاص نشرت موضوعاً بشأن وجود معلومات مسبقة عن احتمالية وقوع عدد من الأعمال الإرهابية في إقليم كردستان مع إرفاق عنوان الخط الآمن لاتصال المواطنين، ونحن ننفي من هنا صحة هذا الخبر".

وحذرت الوكالة المواطنين، بالتأكيد على أن "نشر وتداول هذا الموضوع لا يمت بصلة للخط الآمن التابع لوكالة حماية أمن إقليم كردستان، وأننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو طرف يتسبب بإثارة قلق المواطنين".

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