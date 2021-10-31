الشك.. ونقد الدين

2021/10/31 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل من المسموح الشك في الدين؟ وكيف تم التعامل مع الشكاكين على مدار السنين؟ وهل أوصلنا الشك لليقين؟

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