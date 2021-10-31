وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية

2021/10/31 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تبدي "قساوة" لا يتفهمها الجانب اللبناني.يتبع..

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