2021/10/31 | 23:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: اتفق قادة مجموعة العشرين (G20) على اتخاذ إجراءات فعالة وهادفة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والمساعدة في مواجهات التغييرات المناخية.جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر، اليوم الأحد، عقب اختتام قمة قادة مجموعة العشرين …

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