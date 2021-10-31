الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟......25. - محمد الحنفي

2021/10/31 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي اشروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....8زي ـ ويمكن اشتراط الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، في وضع خطة جماعية معينة، تغطي الدورة الجماعية.



ويعتبر الالتزام به، وسيلة جماعية، لتفعيل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، على مستوى الجماعة، لتصير الجماعة المعنية بالخطة الجماعية، ذات طابع حقوقي، وعمالي، يهدف إلى جعل جميع أفراد الجماعة، يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وال ......





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