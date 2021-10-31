وكالة حماية امن كردستان توضح حقيقة وجود معلومات لاستهداف الاقليم

2021/10/31 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اوضحت وكالة حماية امن كردستان، اليوم الاحد، حقيقة وجود معلومات لاستهداف الاقليم بعمليات ارهابية.

وقال بيان لوكالة حماية امن إقليم كردستان، تلقته (بغداد اليوم) ان "عدة صفحات وأشخاص نشروا موضوعاً بشأن وجود معلومات مسبقة عن احتمالية وقوع عدد من الأعمال الإرهابية في إقليم كردستان مع إرفاق عنوان الخط الامن لاتصال المواطنين، ونحن ننفي من هنا صحة هذا الخبر".ونبه البيان المواطنين الى، أن "نشر وتداول هذا الموضوع لا يمت بصلة للخط الأمن التابع لوكالة حماية أمن إقليم كردستان، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو طرف يتسبب بإثارة قلق المواطنين".

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