قائد المقر المتقدم في كركوك .. واجبنا تحقيق الأمن وخدمة المواطن ونجحنا باجتياز عدد من التحديات

2021/10/31 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ اكد الفريق الركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك :" ان القوات الامنية في كركوك نجحت في اجتياز عدد من التحديات والاختبارات وحققت الامن وجعلت العملية الانتخابية تجري بنجاح ".وقال الفريجي خلال اللقاء بجمع من رجال الدين وشيوخ العشائر ومواطني كركوك :" ان واجبنا تحقيق الامن وخدمة المواطن وابوابنا مفتوحة امام الجميع ونعمل على خدمة اهل كركوك بجميع مكوناتهم ".واضاف :" اننا ماضون بتطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة ومحاربة الارهاب والجريمة وكل المظاهر التي تسيء للمواطن ..وستكون لنا صولات ومواقف تعزز اداء القوات الامنية وثقة المواطن وخدمته "./ انتهى

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