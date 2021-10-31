2021/10/31 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oqHXHuRo8Q8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. وفاة طالبة في جامعة أهلية و ذويها يطالبون بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. وفاة طالبة في جامعة أهلية و ذويها يطالبون بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).