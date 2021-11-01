2021/11/01 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا الأولمبية بعد فوزه على البحرين بغداد- الزمان تأهل المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، مساء الاحد، كأول على المجموعة الثالثة الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً بعد فوز مستحق على منتخب البحرين بثلاثة اهداف نظيفة.وسجل الاولمبي العراقي هدفه الاول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسن […]

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