"سائق محاصر".. تصادم قطارين في جنوب غرب إنكلترا

2021/11/01 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم قطاران الأحد بعد خروج أحدهما عن مساره في سالزبوري (جنوب غرب انكلترا)، بحسب موقع "ويلتشير توداي" المحلي.

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