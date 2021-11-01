اصابة 13 شخصا في تصادم قطارين في انكلترا

2021/11/01 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصيب 13 شخصا على الاقل في تصادم قطارين جنوب غربي انكلترا.وقالت الشرطة في مقاطعة ويلتشير :" ان الحادث وقع بين اندوفر وسالزبري".فيما ذكرت وكالة "بي بي سي" أن 13 شخصا أصيبوا بجروح، لكنها ليست خطيرة في الحادث الذي وقع في نفق بين أندوفر وسالزبري"./انتهى9

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