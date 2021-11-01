شاهد بالفيديو.. رئيس المجلس الموحد للعشائر العربية : أين النواب والسياسيين في ديالى من احداث المحافظة؟

2021/11/01 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nHoCLPuhP28

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