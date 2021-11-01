2021/11/01 | 00:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NpQk-9GqhX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ياسياسيون وحدوا صفوفكم ولا تعيدوا البلد إلى مرحلة ما بعد انتخابات 2014) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: ياسياسيون وحدوا صفوفكم ولا تعيدوا البلد إلى مرحلة ما بعد انتخابات 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).