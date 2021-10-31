التلفزيون السوداني: البرهان يقيل النائب العام

2021/11/01 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التلفزيون الرسمي السوداني، الأحد ، بأن قائد الجيش، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان أقال النائب العام، في استمرار للإجراءات التي بدأها في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

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