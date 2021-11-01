شقيق أحمد عبد الصمد يدعو إلى وقفة أمام مقر محاكمة

2021/11/01 | 00:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا محمد شقيق الصحافي الراحل أحمد عبد الصمد، الأحد، إلى وقفة في محافظة البصرة للمطالبة بالقصاص من "القتلة" بالتزامن مع موعد محاكمة أحد المتهمين في قضية اغتيال شقيقه.

وقال عبد الصمد في مقطع مصور تابعه "الترا عراق"، 31 تشرين الأول/أكتوبر، "مناشدة إلى جميع الأحرار للوقوف بوجه الظلم والطغيان من أجل مستقبل الأجيال والوطن".

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فتوى اغتيال أحمد عبد الصمد "صدرت من خامنئي"

وأضاف عبد الصمد، "غدًا موعد محاكمة فرقة الموت، نناشدكم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف البصرة، للمطالبة بأبسط الحقوق متمثلة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ومحاكمة جميع المتهمين والجناة، الذين تسعى الميليشيات جاهدة إلى إخلاء سبيلهم".

واغتيل عبد الصمد، مطلع العام الماضي على يد ميليشيا مرتبطة بالحشد الشعبي، أطلقت عليها الحكومة اسم "فرقة الموت".

وسبق أنّ أعلنت السلطات الأمنية اعتقال أفراد الميليشيا المتهمة بتنفيذ سلسلة اغتيالات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأخرى تمتد إلى سنوات سابقة.

وعلم "الترا عراق"، في وقت سابق، أنّ عدد المعتقلين بلغ 4 أشخاص، أحدهم "حمزة كاظم خضير"، فيما ظل زعيم الميليشيا هاربًا.

ووجهت المحكمة، في وقت سابق، "تهمة القتل بدواعي إرهابية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" إلى المتهم الأول في الحادثة التي وقعت مطلع العام الماضي، بعد الاستماع إلى إفادته التي قال فيها إنّ "فتوى اغتيال عبد الصمد صدرت من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي".

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