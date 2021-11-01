2021/11/01 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..نزاع عشائري "عنيف" في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نزاع عشائري "عنيف" في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نزاع عشائري "عنيف" في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).