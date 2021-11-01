من يستطيع الاحتفاظ بالسلطة في السودان؟ - عادل احمد

2021/11/01 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد عادل أحمد إلى أين يستمر التوازن الحالي بين الجيش والشعب في السودان؟ان الإجابة على هذا السؤال؛ من الاصح ان نرجع الى الوراء قليلا أي الى قبل الاحتجاجات والتظاهرات التي أدت الى الإطاحة بحكومة عمر البشير العسكرية.



ان المؤسسة العسكرية السودانية جاءت الى السلطة بعد انقلاب على الحكومة صادق المهدي المنتخبة والتي كانت متعاونة مع الإسلاميين أمثال تيار احمد الترابي في عام 1989 .



ومنذ ذلك الوقت بد ......





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