بطولة فرنسا.. ثنائية الجزائري ديلور تضع نيس في المركز الثاني

2021/11/01 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المهاجم الدولي الجزائري، أندي ديلور، ثنائية سمحت لفريقه نيس بقلب تخلفه أمام أنجيه إلى فوز 2-1، الأحد، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم ليصعد الى المركز الثاني على حساب لنس المنهزم أمام ليون 1-2 السبت.

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