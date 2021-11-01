صحف الاثنين تتابع استمرار رفض نتائج الانتخابات وتتحدث عن تشكيل فريق تفاوضي مع الكتلة الصدرية

2021/11/01 | 01:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الاول من تشرين الثاني ، استمرار رفض نتائج الانتخابات ، وتحدثت عن تشكيل فريق تفاوضي مع الكتلة الصدرية ، اضافة الى مواضيع اخرى سياسية وامنية واقتصادية .و قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" انتقد تحالف / الفتح / عمليات اعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات المطعون بها والتي تقوم بها المفوضية حاليا، مؤكدا ضرورة ان تتم بوجود مراقبي الكيانات السياسية ".وقال عضو التحالف المرشح محمد كريم، حسب / الزوراء / :" ان المفوضية اعادت العد والفرز لبعض المحطات دون وجود مراقبي الكيانات السياسية الذين يمثلون التحالفات المشاركة في الانتخابات "، مؤكدا انه :" لا فائدة من اعادة العد والفرز دون حضور مراقبي الكيانات ".واضاف :" ان مطالب كتل تحالف الفتح واضحة ، وهي اعادة العد والفرز اليدوي بوجود الكيانات السياسية "، مبينا :" ان الكيانات هي من ستحدد الخلل وتؤشر الاخطاء التي قامت بها المفوضية في العملية الانتخابية ".وتابعت الصحيفة :" ان اوساطا سياسية ونيابية كشفت عن تسريبات جديدة بان كتل الاطار التنسيقي بصدد تشكيل فريق تفاوضي مع لجنة التفاوض للكتلة الصدرية حال اعلان النتائج النهائية للانتخابات ".ورجحت بعض تلك الاوساط ، بحسب الصحيفة :" ان اللجنة التفاوضية من الاطار التنسيقي لن يكون من ضمن اعضائها ممثل عن ائتلاف دولة القانون، وذلك على خلفية رفض الصدريين الحوار مع كتلة رئيس الوزراء الاسبق ".في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" ان العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية، للمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمياوية ".واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الوفد العراقي المفاوض في اللجنة العراقية ـ السعودية للطاقة والصناعات التحويلية وزير النفط احسان عبد الجبار :" ان تلك الاستثمارات تقدر بعشرات مليارات الدولارات في عموم البلاد ".واضاف الوزير ، حسب الصحيفة :" ان المملكة العربية السعودية ترى ان خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030، وأطرها المؤسسية في البلدين ، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية" .وتابعت القول :" اعلن وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية، ان العراق يتفاوض مع شركة (أرامكو) عملاق انتاج النفط عالمياً لادخالها شريكا في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية ، وان نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين".وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الامطار والسيول والاضرار التي سببتها في اربيل ، والاجراءات المتخذة لمواجهة سيول وفيضانات مماثلة في مناطق اخرى .وقالت بهذا الخصوص :" تعرضت محافظة اربيل الى امطار غزيرة تسببت بموجة من الفيضانات اجتاحت قرى ومناطق عديدة في المحافظة ، الامر الذي دفع الجهات المعنية الى تعطيل الدوام الرسمي لازالة مخلفات السيول الجارفة " .ونقلت عن محافظ اربيل اوميد خوشناو قوله :" بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة ، اجتاحت السيول عددا من المناطق والحقت ضررا بها وبعدد من العجلات" ، مبينا :" ان السيول الحقت الضرر بالقرية الكورية ومدينة زيرين ، ولحسن الحظ لم تقع خسائر بالارواح".واضافت الصحيفة :" اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، جاهزية سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية".واوضح مدير الموارد بالمحافظة بسام عبد الواحد ، حسب الصحيفة :" ان المديرية اتخذت الاحتياطات اللازمة في سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية الناتجة عن هطول الامطار في المناطق الشمالية"، مؤكدا اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات المناسبة في عمود النهر والروافد والجداول الفرعية، وفي حال تزايد الموجات المائية ،فانه يمكن تحويلها الى منخفض الثرثار غربي سامراء./ انتهى

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