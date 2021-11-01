إيران وقرداحى والسلام المستحيل - عبدالجواد سيد

2021/11/01 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد إلى روح إسحاق رابين فى ذكرى إستشهاده فى نوفمبر 1995 ليس حصار وتدمير مأرب الذى يقوم به الحوثيون اليوم ، سوى صورة مكررة من حصار تعز الذى بدأ قبل ست سنوات والمستمر حتى اليوم ، فقط بمزيد من القتل والتدمير ، ليس سوى صورة من إحتلال صنعاء والهجوم على الجنوب ، ليس سوى صورة من تصفية شريك المؤامرة على عبدالله صالح أمام عدسات التليفزيون ، ليس سوى صورة مكررة من حروب إيران الدموية فى سبيل الحسن والحسين .



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