2021/11/01 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة جاءت للسودان فرصة التحول الديمقراطى الحقيقي حين أسقط الفريق عبد الرحمن سوار الذهب الحكم العسكرى لجعفر النميرى وقام بتسليم السلطة الى حكومة منتخبة .



هي سابقة لم تحدث في كوكب المحمديين.



ومع نُبل الفريق سوار الذهب فقد كان ما فعله أكبر خطأ ؛ إذ بكل دوافعه النبيلة وزُّهده في السلطة ، كان يمكن للفريق سوار الذهب أن يستمر في الحكم ، ليقوم بإصلاحات تشريعية وقانونية يتأسّس بها تحول ديمقراطى ، ينجو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( سوار الذهب ) هو السبب - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (( سوار الذهب ) هو السبب - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).