ميتا..رهان قد يكلف فيسبوك غالياً أمام سخط الجمهور

2021/11/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقوم‭ ‬مارك‭ ‬زاكربرغ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تسمية‭ ‬مجموعته‭ “‬ميتا‭” ‬برهان‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الموازي‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭ “‬ميتافيرس‭”‬،‭ ‬مخاطرا‭ ‬بضخّ‭ ‬عشرات‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬لعائدات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭.‬وكثيرة‭ ‬هي‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬سخرت‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أو‭ ‬اعتبرتها‭ ‬محاولة‭ ‬فجّة‭ ‬لتحريف‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تتخبّط‭ ‬فيها‭ ‬المجموعة‭ […]

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