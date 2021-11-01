رواية عن العبودية محور جدل في انتخابات أمريكية

2021/11/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باتت‭ ‬رواية‭ “‬بيلوفد‭” ‬المؤثّرة‭ ‬حول‭ ‬العبودية‭ ‬بقلم‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬توني‭ ‬موريسون‭ ‬محطّ‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬تدريسها،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬حملة‭ ‬انتخاب‭ ‬الحاكم‭ ‬الجديد‭ ‬لفرجينيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ وقد‭ ‬استعان‭ ‬غلين‭ ‬يانغكين‭ ‬المرشّح‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬اختبارا‭ ‬حاسما‭ ‬للرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬بربّة‭ ‬المنزل‭ ‬لورا‭ ‬مورفي‭ […]

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