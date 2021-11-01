بالدوين:نسبة القتل خلال التصوير واحد على ألف مليار

2021/11/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬أليك‭ ‬بالدوين‭ ‬أن‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬الويسترن‭ ‬الأميركي‭ “‬راست‭” ‬الذي‭ ‬تخلّله‭ ‬مقتل‭ ‬مصوّرة‭ ‬سينمائية‭ ‬عرضا‭ ‬بمسدّس‭ ‬أطلق‭ ‬النجم‭ ‬الهوليودي‭ ‬النار‭ ‬منه‭ ‬خلال‭ ‬التمرّن‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المشاهد،‭ ‬لن‭ ‬يُستأنف‭.‬ وقال‭ ‬بالدوين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬السبت‭ “‬تقع‭ ‬حوادث‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التصوير،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬فخطر‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أمر‭ ‬كهذا‭ […]

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