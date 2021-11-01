2021/11/01 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجموعة العشرين تعتزم تحويل 100 مليار دولار لدول نامية روما- الزمان اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن قمة مجموعة العشرين في روما اختتمت الأحد على «خيبة أمل» بعد الإجماع غير الواضح للاقتصادات الكبرى في العالم في مجال مكافحة الاحترار المناخي.
وكتب أنطونيو غوتيريش على تويتر «أرحب بالتزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول […]
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وكتب أنطونيو غوتيريش على تويتر «أرحب بالتزام مجموعة العشرين المتجدد بإيجاد حلول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة مصير الكوكب في روما:خيبة أمل للأمم المتحدة من الوعود غير الواضحة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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