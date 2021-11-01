قمة‭ ‬مصير‭ ‬الكوكب‭ ‬في‭ ‬روما‭:‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الوعود‭ ‬غير‭ ‬الواضحة‭ ‬

2021/11/01 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬تعتزم‭ ‬تحويل‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لدول‭ ‬نامية‭ ‬ روما‭- ‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬اختتمت‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الإجماع‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭.‬ وكتب‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أرحب‭ ‬بالتزام‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬المتجدد‭ ‬بإيجاد‭ ‬حلول‭ […]

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