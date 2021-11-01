نقاط التفتيش وحق القانون

2021/11/01 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬هناك‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬السيطرة‭ ‬والتفتيش‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬المدن‭ ‬العراقية،‭ ‬وهذه‭ ‬النقاط‭ ‬ظاهرة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬بلدين‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ ‬بلدان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬اقصى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬الى‭ ‬مجاهيل‭ ‬استراليا‭.‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬توجد‭ ‬ظروف‭ ‬امنية‭ ‬طارئة‭ ‬تقضي‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬السيطرات‭ ‬بحسب‭ ‬واضعيها،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬امل‭ ‬في‭ […]

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