2021/11/01 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طلبات دولية الى ميقاتي في عدم الاستقالة الرياض- بيروت- الزمان أكد وزير الخارجية السعودي الأحد أنّ «ليس هناك جدوى» في التعامل مع لبنان في ظل استمرار «هيمنة وكلاء إيران» على هذا البلد العربي، في إشارة لحزب الله، بعد تصريحات لوزير لبناني بشأن حرب اليمن أثارت غضب الرياض. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وساطة أمريكية فرنسية..والسعودية: لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل هيمنة حزب الله ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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