وساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬فرنسية‭..‬والسعودية‭: ‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هيمنة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬

2021/11/01 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبات‭ ‬دولية‭ ‬الى‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الاستقالة‭ ‬ الرياض‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬جدوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬‮«‬هيمنة‭ ‬وكلاء‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬لوزير‭ ‬لبناني‭ ‬بشأن‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬الرياض‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ […]

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